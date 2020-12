'#Bolsonaro171': internautas criticam plano de imunização federal

Plano de imunização elaborado pelo Planalto desagradou cientistas. (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

O q mais falta pro genocida #Bolsonaro171 ser condenado por crimes contra a humanidade? https://t.co/XmNtkhirkX %u2014 Lola Aronovich (@lolaescreva) December 13, 2020

Penso que está havendo uma confusão. Os 36 técnicos que reclamam não terem visto o plano de vacinação, em sua versão final, CONFIRMAM terem colaborado para o plano em alguma medida! %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) December 13, 2020

Parte da internet não perdoou o governo federal por ter entregue, ao Supremo Tribunal Federal (STF), um plano de vacinação contra acom assinaturas de diversos especialistas em saúde que dizem não ter tido acesso à versão final do documento Neste domingo (13/12), usuários doimpulsionaram uma hastag para criticar o presidente Jair(sem partido). A #Bolsonaro171 tem sido utilizada por diversos perfis da rede social.O documento tem 150 signatários, mas 36 deles, além das alegações sobre não terem tido acesso ao texto, cobram medidas mais abrangentes de imunização."Nos causou surpresa e estranheza que o documento no qual constam os nomes dos pesquisadores deste grupo técnico não nos foi apresentado anteriormente e não obteve nossa anuência. Importante destacar que o grupo técnico havia solicitado reunião e manifestado preocupação pela retirada de grupos prioritários e pela não inclusão de todas as vacinas disponíveis que se mostrarem seguras e eficazes", afirmaram os cientistas, em nota técnica publicada neste sábado.Nas redes, diversos influenciadores repudiaram a postura do governo. “O que mais falta para o genocida #Bolsonaro171 ser condenado por crimes contra a humanidade?”, escreveu Lola Aronovich, ativista das causas feministas.Por outro lado, há quem minimize a nova crise aberta pelo governo Bolsonaro. A deputada estadual paulista Janaína Paschoal (PSL) está nesse grupo. “”Penso que está havendo uma confusão. Os 36 técnicos que reclamam não terem visto o plano de vacinação, em sua versão final, confirmaram terem colaborado para o plano em alguma medida”, exclamou.Os profissionais pediram "que todas populações vulneráveis sejam incluídas na prioridade de vacinação, como indígenas, quilombolas, comunidades reibeirinhas, privados de liberdade e pessoas com deficiência", além de outros grupos populacionais já incluídos e apresentados no plano inicial do governo".O texto pede ainda que o governo considere estender a imunização gratuita contra a COVID-19 aos trabalhadores da educação e aos trabalhadores essenciais, que não pararam de trabalhar na pandemia. O plano de imunização remetido ao STF não contempla os presidiários, que constavam nas primeiras versões da campanha. Quilombolas, ribeirinhos e pessoas com deficiência também ficaram de fora.O Ministério da Saúde pretende priorizar os idosos, os profissionais de saúde, pessoas com comorbidades, professores do ensino fundamental ao superior, profissionais das forças de segurança e salvamento e os funcionários do sistema prisional. O plano divide esse pessoal em quatro grupos e não estabelece data para o início da aplicação da vacina.Encabeçado pelo chefe da saúde federal, Eduardo Pazuello, o plano explicita o desejo de vacinar os grupos prioritários no primeiro semestre de 2021, mas não crava datas.