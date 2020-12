TRE-MG confirma diplomação e posse de Sucupira e Detrez em Teófilo Otoni

Éder Detrez (DEM) e Daniel Sucupira (PT), a frente de uma caminhada durante a campanha eleitoral 2020 (foto: Reprodução redes sociais)





Com esta decisão do TRE-MG, caiu a decisão do juiz Geraldo Rodrigues de Oliveira, da 269ª Zona Eleitoral de Teófilo Otoni, que havia retificado na sexta-feira (11/12), o edital de diplomação de eleitos, prefeito e vice, nas eleições municipais 2020.









O recurso a que se referiu a justiça eleitoral de Teófilo Otoni foi interposto ao TRE-MG pelos advogados da coligação partidária vencedora das eleições municipais, contra a cassação dos registros dos eleitos, em 30/11.





Daniel Sucupira foi acusado de abuso de poder político e supostas práticas de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, e de contratar 700 servidores extras para a prefeitura no período eleitoral.





Seus advogados, no entanto, explicaram, em nota, que todas as contratações ocorreram rigorosamente dentro dos trâmites legais exigidos, “observando também as MPs e deliberações oficiais do governo federal, fato este que, inclusive, teve sua regularidade reconhecida pelo Ministério Público Eleitoral, nos próprios autos do processo em questão”.





Embora o mérito do recurso ainda não tenha sido julgado pelo TRE-MG, a decisão da juíza plantonista, de conceder o efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto, foi comemorada pela defesa. A juíza suspendeu os efeitos da sentença, inclusive os de publicação e retificação do Edital, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, em 10/12/2020, e permitiu a diplomação e posse de Daniel Sucupira, como prefeito reeleito, e de Éder Detrez, como vice-prefeito.













O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais confirmou ado prefeito reeleito de Teófilo Otoni,e do vice-prefeito eleito, Éder Detrez Silva (DEM). A decisão do TRE-MG foi proferida na tarde deste sábado (12/12), com sentença da juíza plantonista Cláudia Coimbra.