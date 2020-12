Artistas e profissionais de cultura de Uberaba terão isenção de imposto

Elisa Araújo: pela primeira vez, Uberaba terá uma mulher no comando da cidade (foto: Renato Manfrim/Esp. EM)

Devido às dificuldades financeiras causadas pela pandemia da COVID-19, a prefeita eleita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), disse que, em 2021, os artistas e profissionais da área cultural estarão isentos de pagar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), recolhido pelos municípios.



Questionada se existe algum projeto em sua gestão voltado aos artistas e profissionais da cultura de Uberaba, a prefeita eleita disse que ainda não há nada estruturado. “Nós queremos dialogar primeiro com eles. Já existem muitos projetos dentro do meio artístico. Vamos ouvi-los e determinar em confunto quais são os prioritários”, afirmou.

Elisa Araújo tem 38 anos, é formada em arquitetura e urbanismo e especialista em gestão de negócios. Ela atua no setor industrial e foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande. Seu vice é Moacyr Lopes (Solidariedade).

Elisa, que contou com o apoio do governador Romeu Zema (Novo), derrotou o jornalista e empresário Tony Carlos (PTB), 54 anos, no segundo turno das eleições, com 57,36% dos votos válidos contra 42,64% do seu adversário.

Pela primeira vez, Uberaba terá uma mulher no comando da cidade. Além disso, ela se tornou a candidata mais jovem a vencer uma eleição à chefia da Prefeitura de Uberaba.





O plano de governo de Elisa Araújo apresenta sete diretrizes de trabalho: políticas públicas com visão a longo prazo; redução do custo da máquina pública; eficiência e gestão qualificada; oportunidade e geração de emprego e renda; sustentabilidade; combate à corrupção; desburocratização e governo digital.