Eduardo Bolsonaro indica isenção de imposto para importação de armas e é criticado

Post de Eduardo Bolsonaro não caiu bem entre os internautas (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)









“Ninguém merece isso. Não queremos armas, queremos saúde, planos para a Pandemia, ministros preparados. Chega de loucuras. Usam a Bíblia em uma mão e na outra armas. Vocês não têm um pingo de amor ao semelhante”, escreveu uma internauta.





Zera impostos para alimentos NADA.O povo quer comer e não matar.IDIOTA! %u2014 Suzimar Pinheiro (@suzispin) June 6, 2020

Olá Deputado, tudo bem? Sinceramente acho que o que menos queremos no momento é isenção de imposto pra importar arma de fogo. Olha que sou a favor do porte de arma. A questão é que agora temos outras prioridades. %u2014 Marcos Vinicius (@SocramSuiciniV1) June 6, 2020

Ninguém merece isso. Não queremos armas,Queremos saúde,planos para a Pandemia, Ministros preparados. Chega de loucuras

Usam a Bíblia em uma mão na outra armas. Voces não tem um pingo de amor ao semelhante. %u2014 Rossvieira (@Ro63451641) June 6, 2020

E dos medicamentos, de alimentação? Verdade o que mata a fome é armas, tá certinho %uD83D%uDC4D %u2014 João Patriota (@JooPatriota8) June 6, 2020

Deputado federal e filho do presidente, utilizou o Twitter neste sábado para indicar umapara importação de. No entanto, Eduardo foipor falar sobre o assunto em meio à, que já matou mais de 35 mil pessoas no país