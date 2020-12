Governo vai requisitar vacinas adquiridas pelos estados, diz Caiado

Alinhado com o, afirmou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (11/12), que “toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no país será requisitada, centralizada e distribuída aos estados pelo Ministério da Saúde. Pazuello me informou isso aqui em Goiânia, hoje”.

Caiadoindiretamente oao afirmar que, com essa decisão do ministério,“nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de COVID”.

Toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no País será requisitada, centralizada e distribuída aos Estados pelo Ministério da Saúde. Pazuello me informou isso aqui em Goiânia, hoje. Nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid.

Após encontro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador de Goiás anunciou que o Brasil comprou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer.



“Em janeiro já serão 500 mil doses para começar a vacinação do grupo de risco em todos os estados. Disse que ‘nenhum goiano, nenhum brasileiro será deixado para trás’", explicou.

O ministro Pazuello me informou que será editada uma Medida Provisória que vai tratar dessa centralização e distribuição igualitária das vacinas. Toda e qualquer vacina certificada que for produzida ou importada será requisitada pelo Ministério da Saúde.

Caiado é médico e chegou a romper com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no início da pandemia do coronavírus. Isso porque o presidente adotou um discurso negacionista. Bolsonaro chegou a chamar o vírus de "gripezinha" e foi contra as medidas de isolamento social.