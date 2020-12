Moro: há desvio de finalidade na ação em benefício de Flávio Bolsonaro

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 24/4/20) documentos para orientar a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), como uma ação clara de desvio de finalidade. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, acredita que o caso divulgado nesta sexta-feira, (11/12), de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziupara orientar a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro, oFlávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), como uma ação clara de desvio de finalidade.









O episódio ligado ao caso das rachadinhas, envolvendo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Queiroz comandava o esquema de entrega de parte de salários de assessores para uso particular de parlamentares.





Nos documentos que a reportagem teve acesso, com autenticidade e procedência confirmadas pela defesa do senador, a Abin detalha o funcionamento da suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal.





Segundo suspeita dos advogados de Flávio, a Receita teria feito um escrutínio ilegal em seus dados fiscais para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas.