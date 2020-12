Flávio Bolsonaro: Abin faz relatório para ajudar em defesa de acusações

Senador Flávio Bolsonaro usou a Abin para ajudá-lo a se defender (foto: Wikimedia Commons)

Documentos

Versões conflitantes

A semana termina com dois dos cinco filhos do presidente(sem partido) envolvidos em denúncias de uso da máquina pública.Na quinta-feira (10/12), vieram a público as provas que Jair Renan se beneficiou de serviço prestado por empresa paga com dinheiro público Nesta sexta-feira (11/12), mais um episódio sobre o caso das, que liga o senador Flávio Bolsonaro (sem partido), é apurado. Dessa vez em reportagem da revista Época.Segundo apurou a revista, a) produziu pelo menos dois relatórios de orientação para Flávio Bolsonaro e seus advogados para embasar um pedido de anulação do caso Fabrício Queiroz.Queiroz é ex-assessor de Flávio quando o filho de Bolsonaro ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Queiroz comandava o esquema conhecido como rachadinha – entrega de parte de salários de assessores para uso particular de parlamentares.Nos dois documentos que a reportagem teve acesso, com autenticidade e procedência confirmadas pela defesa do senador, a Abin detalha o funcionamento da suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal.Segundo suspeita dos advogados de Flávio, a Receita teria feito um escrutínio ilegal em seus dados fiscais para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas Esse relatório teria sido enviado em setembro para Flávio, que por sua vez o repassou le para seus advogados A reportagem checou que os documentos contrastam com uma versão do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que afirmou publicamente que não teria ocorrido atuação da Inteligência do governo.Essa declaração do general teria ocorrido após a defesa do senador levar a denúncia a Bolsonaro, a ele e a Alexandre Ramagem , diretor da Abin, em 25 de agosto.Um dos documentos seria autoexplicativo ao definir a razão daquele relatório, que a reportagem destaca como uso indevido da estrutura do Estado para beneficiar a defesa do filho do presidente.Em um campo intitulado “Finalidade”, cita: “Defender FB no caso Alerj demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de FB”.