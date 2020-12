Saiba quem é o novo ministro do Turismo, confirmado por Bolsonaro

Novo ministro do Turismo é fazendeiro e dono de pousada em Alagoas (foto: Wikimedia Commons)

Neto e Bolsonaro (foto: Reprodução/Facebook)

Substituto

Agora, só falta marcar a data da posse. O novo ministro do governo do presidente(sem partido),, foi confirmado no cargo, nesta quinta-feira (10/12), com a publicação no Diário Oficial da União (DOU) do seu nome para assumir oMúsico, sanfoneiro e compositor da banda– nome inspirado no nome de uma doença de gado-, Neto ocupa atualmente a presidência da Embratur desde maio do ano passado. Ele é também fazendeiro e dono de uma pousada em Maceió, Alagoas.Em seu ‘’currículo’’ consta ainda o fato de ser também fiel escudeiro do presidente nas redes sociais, com posts aguerridos contra adversários de Bolsonaro, e presença reiterada nas lives que o presidente promove às quintas-feiras. Em junho, ele tocou a música Ave, Maria em homenagem às vítimas da COVID-19 Neto também é amigo do filho 01 do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), com quem comunga um hobby, o gosto pela pescaria.Neto substitui o mineiro Álvaro Antônio ( leia aqui o perfil do agora parlamentar, que volta à Câmara para reassumir seu mandato de deputado federal).

Álvaro Antônio caiu depois de chamar de ‘traíra’ o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo.Álvaro Antonio acusou o general de ter pedido adele a Bolsonaro a fim de negociar o cargo com deputados do Centrão, bloco parlamentar de apoio ao governo na Câmara.Neto faz parte da 15ª mudança na equipe ministerial do presidente, que completa em janeiro dois anos de governo.Nos bastidores doa indicação de Neto é vista com um ponto de interrogação. O motivo seria uma reforma ministerial já sinalizada para o ano que vem.