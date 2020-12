De andarilho a vereador: eleito em Três Corações já morou embaixo da ponte

Ex-andarilho é eleito vereador em Três Corações (foto: Reprodução/Facebook)

Umfoi eleitode, no Sul de Minas. Juvenil André Oliveira Clemente (D), quando criança, já morou com a família embaixo de umaas margens dae recebeu 409 votos na cidade.

De acordo com Juvenil, os pais eram andarilhos em Três Corações e ele nunca conheceu a mãe dele. “Sei que minha mãe era muito espancada pelo meu pai e as pessoas toda hora chamava a polícia pra ele e uma possível causa da morte dela seria isso também, muito desgosto pra ela, era muito sofrimento”, conta o vereador eleito.

Juvenil tem nove irmãos, sendo seis homens e três mulheres. “Duas delas eu não conheci e tenho um irmão que até hoje anda por aí pelas estradas deste Brasil. Nem sei se está vivo ou morto”, diz.

A história dele começou a ganhar um novo sentido em São Paulo. “Nós morávamos embaixo da Ponte da Mangels e como éramos andarilho toda hora estávamos em cidade diferente, maior parte nas ruas de São Paulo. Dormia muitas vezes na Praça da Sé e também em marquises”, relembra.

Até que um dia, ele pediu comida em um quartel da Polícia Militar, em São Paulo. “Um sargento me perguntou se eu não gostaria de estudar e eu disse que sim. Então ele me colocou numa escola para estudar e comecei a trabalhar”, ressalta.

Anos depois, já adulto, Juvenil retornou para a cidade natal, no Sul de Minas. Hoje, está casado e tem dois filhos, um menino de oito anos e uma menina de sete meses. Ele foi eleito com 409 votos na cidade e pretende incentivar outras pessoas com sua história.

“Vou trabalhar para uma cidade com mais qualidade de vida e bonita, acolhedora, que cresça e cuide das pessoas. Podemos ter um lugar melhor para viver com nossas famílias”, afirma.