Candidato a vereador, sósia de Ronaldinho é acusado de importunação sexual

Jose Robson Batista de Oliveira, sósia de Ronaldinho Gaúcho é acusado de importunação sexual (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Press) O sósia do jogador Ronaldinho Gaúcho, foi denunciado por um jovem de 18 anos que alega ter sido vítima de importunação sexual. A polícia civil está investigando o caso.





No boletim de ocorrência, o rapaz conta que fazia panfletagem para a campanha de Robson, que é candidato a vereador em Belo Horizonte. Segundo o depoimento, eles trabalhavam na região da Pampulha e o rapaz foi convidado por Robson para ir a um bar, no centro da capital. Na saída, o jovem relata que foi chamado a entrar em um prédio. Mas ele não sabia que se tratava de um motel. Segundo o rapaz, ele teria sido obrigado a tirar a roupa e, então, sofrido os abusos.





Existem trechos dos diálogos, no boletim de ocorrência, em que a vítima afirma que Robson tentou fazer sexo com ele e, quando se recusou, o candidato a vereador teria ameaçado não pagar pelos serviços de panfletagem. Ele ainda teria oferecido dinheiro em troca do silêncio do jovem.





O sósia de R10 publicou um vídeo nas redes sociais, em que não trata especificamente das denúncias. Diz apenas que é alvo de boatos, com o objetivo de prejudicar sua imagem. Ele não quis gravar entrevista com a equipe da TV Alterosa que fazia reportagem sobre o caso. Assista ao vídeo:





*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa