Morre ex-vereador Totó Teixeira, em Belo Horizonte

Totó Teixeira foi vereador belo-horizontino entre o fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 19/12/2008)

O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte , morreu nesta sexta-feira. Ele havia sofrido umno início da semana e, desde então, estava internado em um hospital da capital mineira.A informação dade Totó, foi dada por seu filho, Felipe Teixeira, no Facebook. Ele presidiu o Parlamento Municipal entre 2007 e 2008, quando era filiado ao MDB. Batizado Antônio Evangelista Teixeira, ele tinha 73 anos.Advogado, Totó Teixeira assumiu uma das 41 cadeiras da Casa pela primeira vez em 1995, quando era do PSDB. Ofoi acionado após renúncia do então correligionário João Leite — que foi eleito deputado estadual, cargo que ocupa até hoje.A última eleiçãopor ele foi em 2012, quando não conseguiu retornar à Câmara Municipal. Quatro anos depois, o filho, Felipe, concorreu como vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal(Avante, então chamado de PTdoB).