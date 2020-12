Minas firma acordo com Reino Unido para zerar emissão de gás carbônico

(foto: Pedro Gontijo / Imprensa MG)

Minas foi o cenário de duas das maiores tragédias socioambientais do Brasil, o rompimento de barragens da Samarco e da Vale, respectivamente, em Mariana e Brumadinho, que deixaram um rastro de mortes e destruição por onde o tsunami de rejeitos passou.

No entanto, o governador de Minas Romeu(Novo) afirmou que o setor daé um exemplo de como sustentabilidade e desenvolvimento podem andar juntos. A avaliação foi feita, nesta sexta (4/12), durante assinatura do Memorando de Entendimento entre o governo mineiro e o, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

"Sempre digo que desenvolvimento e sustentabilidade não são excludentes. Os dois são convergentes. Inclusive, nós estamos assistindo isso na questão da mineração, que é um setor que está se reinventando depois das duas tragédias que tivemos, Mariana e Brumadinho", disse Romeu Zema.

O acordo prevê a implementação de uma agenda de desenvolvimento verde, numa preparação para 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), marcada para 2021 em Glasgow.

O governador destacou que as represas construídas no padrão antigo estão sendo decomissionadas. "O processo produtivo está caminhando para ser a seco, que não dependa de represas. Esse é um exemplo que eu vejo claríssimo que é possível termos mineração e preservação ambiental. Aplica-se esse raciocínio para vários setores", afirmou.

Zema destacou que os países que não tomarem os cuidados ambientais terão um custo muito maior no futuro do que os que estão empenhados na preservação do meio ambiente. Uma das metas do acordo é a redução da emissão de gás carbônico a zero até 2050.

O governador falou da importância econômica de emissão zero de gás carbônico a longo prazo. "No que depender de mim, tanto no meu governo como deixarmos estruturado para o futuro, Minas venha ser um Estado exemplo no Brasil, exemplo de desenvolvimento e responsabilidade ambiental."

Segundo Zema, Minas realiza diversas ações sustentáveis. O governador citou que Minas tem o maior parque de energia fotovoltaica instalada, também é o Estado com mais florestas renováveis. Citou também as "barraginhas para perenizar diversos cursos d'água. Segundo ele, essas barragens melhoram a produtividade do agricultor. "Ele passa a ter mais água disponível em todo ano e não apenas no período que chove".

Zema comparou as destruições ao meio ambiente à escravidão, como práticas inaceitáveis. "Faço aqui uma analogia à exigência de sustentabilidade. O selo verde vai caminhar na mesma questão, que algumas décadas atrás, falávamos de direitos humanos e até mesmo de escravidão. Ninguém hoje compraria produtos de um país que tivesse escravidão e daqui a pouco ninguém vai querer comprar produto de país que destroi o meio ambiente".

A embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, Liz Davidson, afirmou que Minas é um Estado muito importante para o Reino Unido. "Estamos colaborando em várias áreas, inclusive a questão energética, a questão da mineração e várias outros. Hoje é um passo muito importante no caminho para a COP 26."