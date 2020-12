Processo contra vereadora que agrediu colega em Elói Mendes é arquivado

Vereador agredido mostra indignação com o caso (foto: Câmara Municipal de Elói Mendes/Reprodução)

processanteo processo contra a vereadora, Maria Léia Domingos Delfino (PV), que agrediu o colega, Silvério Rodrigo Fêlix (Solidariedade), durante umada Câmara Municipal de Elói Mendes, no Sul de Minas. O caso aconteceu no fim de agosto e, na época, a maioria dos vereadores tinha acatado o pedido da Mesacontra Léia por quebra de decoro parlamentar.

De acordo com a diretoria da Câmara Municipal, foram oito votos a favor do arquivamento e dois contra. “Entendo que para o prosseguimento do processo é necessário ainda apurar a conduta de outros vereadores envolvidos, acolho a defesa preliminar apresentado e sou pelo arquivamento do processo de cassação”, diz documento.

A confusão aconteceu no dia 31 de agosto, quando Silvério fez denúncias de possíveis atos de improbidade administrativa envolvendo o prefeito Paulo Roberto Bellato, do mesmo partido da vereadora. A situação ficou tensa no plenário e o vereador foi agredido com um tapa nas costas.

Por telefone, o vereador Silvério mostrou indignação com o caso. “Eu achei uma injustiça e falta de caráter dos vereadores que votaram pelo arquivamento do processo. Isso mostra fraqueza imoral. Sendo que o motivo da agressão foi o aumento de salário do prefeito sem passar pela Câmara. Simplesmente isso”, afirma.