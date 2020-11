Felipe Saliba vota e aguarda resultado das urnas: 'sentimento de virada'

Felipe Saliba votou na manhã deste domingo, em Contagem (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/D.A. Press)

O candidato a prefeito de Contagem, Felipe Saliba (DEM), votou, na manhã deste domingo (29), na Funec do Bairro Inconfidentes. Saliba chegou acompanhado do coordenador de sua campanha, o ex-prefeito Ademir Lucas , do deputado estadual Rafael Martins (PSD) e do presidente nacional do PSD, Alexandre Silveira. Depois de votar, ele conversou com os jornalistas presentes no local.

"Nossa campanha foi muito positiva, muito propositiva. A gente avalia com muita determinação, muito entusiasmo, realmente, o clima da cidade está muito bom. Nós tivemos um sentimento crescente de virada", declarou Saliba acreditando na vitória nas urnas.

A disputa entre Felipe Saliba e Marília Campos (PT) promete ser acirrada, já que as últimas pesquisas indicam empate técnico dos candidatos. Marília tem 52,3% dos votos válidos e Saliba, 47,7%, segundo a última pesquisa do Instituto Soberano.

Saliba estava acompanhado por Ademir Lucas, Rafael Martins e Alexandre Silveira (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/D.A. Press)







Advogado, Felipe Saliba, de 40 anos, concorre ao seu primeiro cargo político. Canditado da coligação Reconstruir Contagem, com PODE / DEM / PSD / PP / PROS, uma das promessas de campanha da chapa, que tem como vice o Capitão Fontes (PODE), foi a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Contagem ficou 28 anos sem cobrar a taxa, que voltou em 2017, na gestão do prefeito Alex de Freitas (sem partido).





