Antigos aliados em Governador Valadares disputam em lados opostos

André Merlo (PSDB) e Dr. Luciano (PSC) (foto: Reprodução Redes Sociais e Divulgação Campanha Dr. Luciano) Governador Valadares, principal município do Leste de Minas, terá hoje, pela primeira vez em sua história, uma eleição municipal decidida no segundo turno, por ter ultrapassado a marca de 200 mil eleitores. São 213.886 este ano. E, curiosamente, os dois candidatos que disputam o comando do Executivo são o prefeito André Merlo (PSDB) e o vice-prefeito, Dr. Luciano (PSC). No último dia 15, o número de eleitores que compareceu às urnas para votar nos 11 candidatos a prefeito foi de 128.506. Votaram em branco 7.504, e nulo, 9.417. Outros 68.459 (32,01%) deixaram de votar.









Na última semana da campanha, apoiadores e contratados dos candidatos vestiram as camisas amarelas (Merlo) e verde (Luciano) e se aglomeraram nas esquinas da cidade. Mesmo na onda vermelha, enfrentaram os riscos de contaminação agitando bandeiras ou desfilando com as mochilas pirulito às costas, carregando nome e número dos candidatos.





O atual chefe do Executivo, André Merlo, tenta reeleição, tendo como candidato a vice o publicitário e jornalista David Barroso (DEM). Os dois estão à frente da coligação “Juntos para fazer mais por Valadares”, formada por PSDB, DEM, PDT, Podemos, PTC, PV e MDB. As propostas de governo incluem, segundo sua assessoria, trabalho por uma cidade limpa, geração de emprego, moradia, segurança, educação de qualidade, saúde descentralizada e serviços mais acessíveis a todos os cidadãos.





O seu concorrente é o atual vice-prefeito, Luciano Oliveira, que é ginecologista. O candidato a vice é o advogado Fábio Silveira (PSC). Os dois estão à frente da coligação formada por PSC, Cidadania e Pros. Luciano já foi vereador. Ele admite que trabalha pela cidade sem estar lado a lado do atual prefeito. Para os próximos quatro anos, diz que pretende implantar com rigor todas as melhorias que propôs em seu plano de governo.