Quem se absteve pode ser decisivo neste domingo em Juiz de Fora

A deputada federal Margarida Salomão e o O engenheiro Wilson Rezato (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)



Juiz de Fora, cidade-polo da Zona da Mata, com 573.285 habitantes, é o quarto colégio eleitoral de Minas. Os candidatos Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB) disputam os votos dos 410.339 eleitores. No primeiro turno, votaram 296.356 (72,22%), e a abstenção foi de 113.983 (27,78%). O número de quem não votou foi superior ao total recebido por Margarida Salomão (102.489 ou 34,46%). Além disso, a abstenção foi quase o dobro de votos de Wilson Rezato, que recebeu 59.633 votos (22,96%). Votos nulos e brancos somaram 36.635 (12,36%).









Margarida Salomão, de 70 anos, disputa pela quarta vez a cadeira do Executivo, tendo como vice o vereador Kennedy Ribeiro (PV). Ela é deputada federal pelo PT de Minas Gerais desde 2013 e professora emérita da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com doutorado e pós-doutorado pela Universidade da California (EUA). Foi reitora da UFJF entre 1998 e 2006. Em 2008, 2012 e 2016 foi candidata pelo PT à Prefeitura de Juiz de Fora, chegando em todas as ocasiões no segundo turno.