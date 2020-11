Eleições 2020 no Rio: pesquisa Datafolha aponta Paes com 55% e Crivella com 26%

Eduardo Paes (esq.) segue na liderança na corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro (foto: Divulgação)





Além dos 55% de Eduardo Paes e dos 26% de Marcelo Crivella, 16% dos eleitores informaram que vão votar em branco ou nulo. Outros 4% não opinaram.









Em relação aos votos válidos, Eduardo Paes tem 68% das intenções, contra 32% de Marcelo Crivella. Paes, na quinta, tinha 70%. Crivella, por sua vez, tinha 30%.





A pesquisa também apontou que 90% dos eleitores já decidiram o voto, enquanto outros 10% declararam que ainda podem mudar de escolha.





Pesquisa feita pelo, divulgada neste sábado (28), encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, mostrou quesegue na liderança na corrida para prefeito do. De acordo com o levantamento, Paes tem 55% das intenções de voto, contra 26% do atual chefe do Executivo municipal