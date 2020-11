Eleições 2020: Maratona de 12 horas leva muita gente às ruas em Valadares

O grupo amarelo, carregando o número 45, promete ficar nas ruas até 21h45 pedindo votos para André Merlo (foto: Tim Filho) segundo turno das Eleições 2020 em Governador Valadares, os apoiadores dos candidatos André Merlo (PSDB) e Luciano Oliveira, o Dr. Luciano (PSC), desfilaram pelas ruas da área central da cidade. Com muita animação, eles dançavam, cantavam, pulavam, agitavam bandeiras e pediam votos neste sábado (28/11). No último dia da campanha eleitoral dodasem Governador Valadares, os apoiadores dos candidatos) e Luciano Oliveira, o, desfilaram pelas ruas da área central da cidade. Com muita animação, eles dançavam, cantavam, pulavam, agitavam bandeiras e pediam votos neste sábado (28/11).









A evolução do grupo amarelo com o número 45, começou às 9h45 em frente à Catedral de Santo Antônio, com a promessa de parar somente às 21h45. “12 horas sem parar, pra Valadares ganhar”. Esse é o tema que move o grupo, chamada de “Time André”.









Nas redes sociais, David Barroso se manifestou sobre o desempenho de André Merlo no debate de sexta-feira (27/11), na InterTV dos Vales. “O homem é bom e não foge da raia! Não restam dúvidas: Valadares precisa da coerência, capacidade, transparência e liderança do André para seguir no rumo do desenvolvimento. No debate da noite de ontem, novamente a experiência do prefeito André em gestão pública se sobressaiu frente às críticas infundadas do outro candidato”.





O grupo verde desfilou com muita animação, levando o número e cantando músicas de apoio para Dr. Luciano (foto: Tim Filho)



Verdinhos eufóricos





O grupo verde, carregando muitas plaquetas com o número, e gritando o nome do candidato a prefeito Dr. Luciano, por volta de 11h30, descia a Rua Marechal Floriano na direção do Mercado Municipal. E o grupo estava elétrico, cantando as músicas que tocavam nos alto-falante de um carro de som que animava a passeata.





Mais à frente, em cima de um outro carro de som, Dr. Luciano acenava para todos que passavam. Ele estava junto com o seu candidato a vice-prefeito, o advogado Fábio Silveira, e o ex-prefeito de Governador Valadares, Ruy Moreira de Carvalho.





O grupo verde considerou o desempenho de Dr. Luciano no debate da TV como excelente, principalmente nos momentos em que ele defendeu a classe pobre, e se comprometeu em governar para quem precisa, que segundo ele, é o povão da periferia.





Dr. Luciano recebeu na sexta-feira mais um apoio importante para a sua campanha, dado pelo empresário bolsonarista Luciano Hang, que gravou vídeo de apoio a Dr. Luciano, ao lado do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL). Hang disse que vai trazer as lojas Havan, administradas por ele, para Ipatinga e Governador Valadares.





As carreatas e passeatas estão passando também bairros periféricos. Nos bairros também já começou a sangria dos santinhos. Na porta da Escola Estadual Labor Clube, no bairro Grã-Duquesa, a sangria começou por volta de 12h. Já tem santinho jogado na rua.