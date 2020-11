São Gonçalo do Sapucaí: candidatura de prefeito eleito é indeferida

Eloi Radin (PSB) teve candidatura indeferida e Justiça ainda vai decidir quem assume o cargo (foto: Reprodução Facebook)

O prefeito Eloi Radin (em São Gonçalo do Sapucaí com 48,48% dos votos, teve a candidaturapela Justiça Eleitoral. Antes de correr nas, ele estava com o processo, mas recorreu da decisão.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o registro de candidatura Eloi Radin foi indeferido. “Como a eleição está sub judice, ele não poderá ser diplomado, conforme o art. 220 da Res. 23611/2019”, explica.

Quatro candidatos concorreram à Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí nessas eleições municipais. O prefeito eleito recebeu 6.718 votos e derrotou Brian Drago (PSL), que ficou em segundo lugar com 22,42% (3.106 votos).

A Justiça Eleitoral ainda vai decidir se a cidade pode ter uma nova eleição ou se o prefeito passa a ser o segundo colocado nas urnas. “Nas eleições majoritárias, na data da respectiva posse, se não houver candidato diplomado, caberá ao presidente do Poder Legislativo assumir e exercer o cargo até que sobrevenha decisão favorável no processo de registro ou haja nova eleição, completa.

O Estado de Minas tentou falar com Eloi Radin, mas não havia obtido resposta até a publicação deste texto.