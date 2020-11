Carlos Bolsonaro sobre Moro: 'Saudades de viver em um mundo onde homens eram homens'

Carlos Bolsonaro e Sergio Moro (foto: Redes Sociais/Reprodução Agência Brasil/Reprodução) ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou para Polícia Federal, que o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), repercutir nos grandes jornais, o filho 02 do presidente usou as redes sociais nesta sexta-feira (27/11) para responder o ex-ministro. Segundo Carlos, “não há qualificação para mais essa tentativa boçal.” Após a notícia de que oafirmou paraque o(sem partido), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), é ligado ao chamado “gabinete do ódio” repercutir nos grandes jornais, o filho 02 do presidente usou as redes sociais nesta sexta-feira (27/11) para responder o ex-ministro. Segundo Carlos, “não há qualificação para mais essa tentativa boçal.”









Conhecido por “gabinete do ódio”, o grupo é formado por assessores e blogueiros bolsonaristas que usam as redes sociais para atacar adversários do presidente e espalhar notícias falsas.





No depoimento prestado no último dia 12/11, no inquérito sobre a organização de atos antidemocráticos, Moro afirmou que a ligação de Carlos Bolsonaro com o "gabinete do ódio" é comentada por ministros do Palácio do Planalto e afirmou que esses ministros poderiam dar maiores esclarecimentos à PF.





A acusação da ligação de Carlos com os assessores já havia sido feita pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em seu livro Um paciente chamado Brasil.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria