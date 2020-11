Segundo turno: título virtual não poderá ser baixado no dia da eleição

Aplicativo auxilia eleitores em dia de votação. (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Mais de um 1,2 milhão de mineiros voltam às urnas

O aplicativo, ofertado pela Justiça Eleitoral para dar suporte aos cidadãos nos dias de votação, poderá ser baixado até às 23h59 deste sábado (28/11). No domingo do segundo turno , não será possível fazer oda ferramenta.Para utilizar ono dia do segundo turno, será preciso preencher os dados requisitados pela plataforma até o sábado. O cadastro só voltará a ficar disponível na segunda-feira.Para acessar o e-Título, basta informar o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF). Na ferramenta, é possível consultar a zona de votação e visualizar documentos como a certidão que atesta o cumprimento das obrigatoriedades eleitorais.Eleitores que estão com o cadastro biométrico regularizado podem votar portando apenas o e-Título, visto que o aplicativo possui foto dos cidadãos que forneceram impressões digitais ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Caso o eleitor não esteja em seu domicílio deno domingo, é possível acessar o app para justificar a ausência.Segundo o presidente do, ministro Luiz Roberto Barroso, o aplicativo foi baixado mais de 3 milhões de vezes apenas no último dia 14, véspera do primeiro turno. Ele atribuiu as falhas ocorridas ao número de downloads feitos em cima da hora.“Nos defendemos dizendo que pedimos para as pessoas baixarem o aplicativo com antecedência. Todo mundo baixando no último dia, tem esse problema”, disse.Neste domingo, eleitores de quatro cidades mineiras vão às urnas para o returno dos pleitos municipais. Haverá votação em Contagem (Região Metropolitana), Juiz de Fora (Zona da Mata), Uberaba (Triângulo) e Governador Valadares (Vale do Rio Doce). Juntas, as cidades formam um colégio eleitoral com mais de 1,2 milhão de cidadãos. Em solo contagense , a disputa é entre Marília Campos (PT) e Felipe Saliba (Democratas). Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB) se enfrentam em Juiz de Fora , enquanto Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB) duelam pela Prefeitura de Uberaba Na estréia do segundo turno em Valadares , o foco está em antigos aliados. Atual prefeito, André Merlo (PSB) busca a reeleição. Para isso, contudo, terá que derrotar seu vice, Doutor Luciano (PSC). Rompidos, eles encabeçam chapas distintas.