Novo prefeito de Juiz de Fora vai enfrentar déficit orçamentário em 2021

Déficit para 2020 pode chegar a R$ 150 milhões (foto: Marcos Alfredo) O novo prefeito de Juiz de Fora pode enfrentar déficit orçamentário acima de R$ 100 milhões, para a gestão em 2021. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a receita prevista para o próximo ano está em torno de R$ 2,18 bilhões. Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB) disputam a chefia do Executivo da cidade, no domingo (29/11), em segundo turno.





De acordo com Margarida Salomão, candidata pelo PT ao cargo de prefeita, o déficit é administrável. “É necessário dizer que a Prefeitura carece, desde muito, de uma política fiscal eficiente. Também não é correto supor que tais problemas serão resolvidos no curto prazo. Uma gestão responsável será aquela que conseguir equacionar esses impasses em período um pouco maior. Para avançar mais, deveremos articular a política fiscal com as demais políticas da Prefeitura, especialmente a territorial”, explica.





Wilson Rezato (PSB), em entrevista à Rádio Itatiaia de Juiz de Fora, afirma que, para resolver o problema é necessário se preparar primeiro. Ele relata que, há alguns anos o déficit era de R$ 30 milhões, e agora, já pode chegar a R$ 150 milhões. “Eu sou administrador, a gente está acostumado a administrar. Então, a gente tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Alguns secretários não serão necessários se o setor não funciona. São os cargos comissionados que devemos olhar. Nós temos apoio de três senadores para termos interlocução com o Governo Federal para trazer recursos e terminar as obras pendentes. Administrar é dar prioridade”, finaliza.