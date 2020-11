Mobilidade urbana é um dos desafios para o próximo prefeito de Juiz de Fora

(foto: População de Juiz de Fora sofreu com paralizações de ônibus em 2020) Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem a mobilidade urbana como um dos principais problemas para o próximo prefeito e recebem atenção especial dos candidatos Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB), que disputam, no domingo (19) o segundo turno das Eleições 2020.



Devido a vários problemas de administração e execução de serviço no transporte público, a Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou, em 2019, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e um relatório final foi entregue ao Executivo.





Além disso, este ano, a situação de crise financeira nas empresas de transporte público desencadeou paralisações de rodoviários afetando o serviço à população.





Diante disso, os candidatos a prefeito - que disputam o 2º turno - Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB) apresentam suas diretrizes para o tema.





Segundo Margarida, a cidade dobrou de tamanho nas últimas décadas e não foi organizada para o atual fluxo de pessoas e veículos. “... Vamos ter que redesenhar e tornar mais ágil e barato o sistema de transporte, incentivar outros modais como ciclovias, ciclorrotas, alargamento de calçadas, promovendo o deslocamento ativo e sustentável”, explica.





Wilson, em seu plano de governo, pretende trabalhar a mobilidade urbana priorizando o humano à frente do urbano; o coletivo à

frente do individual; o público à frente do privado; e o não motorizado à frente do motorizado. Além disso, o candidato pretende fazer uma ciclovia às margens do Rio Paraibuna, desde o Bairro Benfica até o Poço Rico, com cerca de 16 quilômetros de extensão.