Educação é prioridade na campanha em Uberaba

Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB) disputam o segundo turno em Uberaba, no Triângulo (foto: Redes Sociais/Divulgação)







Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, enquanto o plano de governo do candidato a prefeito Tony Carlos (PTB) para educação destaca o programa Um computador por aluno, o da candidata Elisa Araújo (Solidariedade) quer, inicialmente, trabalhar para equiparar o piso salarial dos servidores municipais de acordo com a lei federal de pagamento do piso nacional da educação. Eles vão disputar o segundo turno no próximo domingo. O candidato a vice-prefeito de Elisa, Moacyr Lopes, disse que, se eleitos, eles vão trabalhar para que a partir de 2022 a prefeitura consiga pagar o piso salarial aos professores. “Sabemos que em 2021 o orçamento vai estar ‘engessado’”, considerou Moacyr Lopes, que frisou que o maior problema na educação de Uberaba é a falta da valorização adequada do professor. “O único agente transformador da educação é o professor”, destacou.





Além disso, entre as primeiras ações do plano de governo de Eliza para a educação estão a elaboração de um estudo de zoneamento e levantamento de necessidade de construção de mais escolas; modernizar o Registro de documentos com a digitalização dos processos; unificar dados em um formulário digital que atenda todos os departamentos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e das unidades escolares e fortalecer e ampliar a inclusão digital para alunos, professores e servidores.





O candidato Tony Carlos tem em seu plano de governo como prioridade na área da educação trabalhar para que cada aluno da rede municipal tenha o seu computador, ou seja, quer implementar o programa Um computador por aluno. “Destaco também inclusão digital nas escolas municipais. Queremos viabilizar o projeto de integração eletrônica entre todas as unidades do sistema de ensino, proporcionando a eliminação de papéis e informações dúbias, errôneas e desencontradas. Também quero informatizar as escolas públicas municipais, Biblioteca Municipal, Crei, Cemea, Boa Vista, Praça Céu, Polo UAB e Casa do Educador, entre outras ações”, declarou Tony Carlos.





Com relação aos professores, a prioridade do plano de governo de Tony é renovar os contratos dos professores para que o ensino não seja interrompido e, sim, ampliado, inclusive pagando os excedentes. “Iremos trabalhar a questão orçamentária e priorizar os gastos, cortando os desnecessários e ampliando os que são prioritários e a oferta de vagas na educação será um deles. Uberaba enfrenta alguns desafios na área da educação, dentre eles podemos destacar a oferta de vagas, seja na educação em tempo integral seja nas outras esferas de responsabilidade do município. Acreditamos que no pós-pandemia esse problema de oferta de vagas vai se agravar, e estamos preparados para enfrentar estes desafios junto como os profissionais da educação que serão valorizados no nosso governo”, finalizou Tony Carlos.





Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno Elisa Araújo ficou em primeiro lugar com 36,25% dos votos, e Tony com 24,99%. Elisa Araújo tem 38 anos, é formada em arquitetura e urbanismo e especialista em gestão de negócios. Ela atua no setor industrial e foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande. Seu vice é Moacyr Lopes (Solidariedade). Tony Carlos tem 54 anos, é jornalista e empresário. Já foi vereador de Uberaba por seis mandatos e deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sua vice é Teresinha Cartafina (PSDB).