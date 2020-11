Bolsonaro sobre Guedes: 'Nosso posto Ipiranga é insubstituível'

AM

A declaração de Bolsonaro aconteceu depois que o ministro foi chamado para o palco. Guedes se negou a subir no púlpito e o presidente brincou.



“Pode ficar tranquilo que o nosso posto Ipiranga é insubstituível, então não falarei de economia”, riu.

Entenda

Guedes vem sendo criticado pelos apoiadores do governo. Na noite de quarta-feira, o ministro respondeu as críticas e afirmou que a Bolsa de Valores está subindo.



Ele também citou medidas que o governo tem conseguido avançar, como a lei de falências, a reforma da Previdência e o envio da reforma administrativa e do pacto federativo ao Congresso.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.