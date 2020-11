Paulo Guedes lamenta não conseguir entregar privatizações

Guedes: governo carrega 'estatais e imóveis ineficientes', mas reconheceu que foi otimista ao crer que esse inventário renderia em torno de R$ 2 trilhões se negociado privatização, nesses quase dois anos de governo. Durante a campanha e na posse, ele prometeu arrecadar R$ 1 trilhão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que está frustrado por não conseguir vender uma única estatal no programa de, nesses quase dois anos de governo. Durante a campanha e na posse, ele prometeu arrecadar R$ 1 trilhão.









Ao reforçar a defesa das privatizações, Guedes disse que ela “está acima da política partidária”, mas reafirmou que reduzir o peso do estado é fundamental para o país se transformar em uma economia de mercado. “Precisamos recompor o nosso eixo político para fazer as privatizações prometidas na campanha”, defendeu, sem dar novos prazos ou citar quantas estatais pretende vender. “Temos que avançar nosso programa aqui”, frisou.





De acordo com o ministro, a falta de avanço na agenda de privatizações foi o motivo por ele ter perdido a colaboração do empresário Salim Mattar na Secretário Especial de Desestatização. E acrescentou que o substituto de Salim, Diego MacCord, só tem que fazer “um gol para ganhar” – ou seja, vender uma estatal.





O ministro demonstrou otimismo com o novo marco regulatório do saneamento básico, que deve ajudar, por exemplo, na venda da Cedae, empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro. Contudo, parou de prometer vender quatro estatais “nos próximos 90 dias”, como fazia nas falas constantes com operadores de mercado. Ele sempre salienta a recuperação rápida da economia com curva em V, algo que os mais otimistas evitam arriscar devido às incertezas da retomada diante de uma nova onda de contágio da covid-19, como ocorre na Europa. Entretanto, não tratou disso no evento da CGU.





Guedes ainda reforçou que o governo carrega "estatais e imóveis ineficientes" e reconheceu que seus dados estavam muito otimistas. Salientou que, antes de assumir o cargo, achava que o governo tinha R$ 1 trilhão de estatais e R$ 1 trilhão de imóveis, devido às estimativas de dois bancos feitas para ele. Mas reconheceu que o número é um pouco menor e que “superestimou", principalmente, "o valor de imóveis”.





O chefe da equipe econômica destacou, ainda, que a privatização vai ser uma consequência do processo de transformação e de abertura da economia que pretende continuar implementando. “Nós devemos à democracia essa transformação do Estado. Isso está acima da política partidária”, destacou. Ele criticou o Congresso por não conseguir avançar com as promessas de desestatização e voltou a dizer que o “timing da política” não é o mesmo que ele gostaria.





Fenômeno chinês



Guedes reconheceu que a privatização no Brasil será mais complexa. Contou que tem estudado a China porque “é um fenômeno de mercado” e está incomodando os países do Ocidente. O ministro lembrou o processo de crescimento do país asiático, desde a entrada na Organização Mundial de Comércio (OMC), transformando-se em uma economia de mercado dentro de outra totalmente estatizada, durante as duas últimas décadas. Segundo o ministro, o governo chinês tentou vender algumas estatais, mas não conseguiu. E, enquanto isso, foi ocorrendo um movimento interno de abertura em áreas como Hong Kong, onde o capital entrou.





“Por inteligência e para sobreviver, (a China) mergulhou nos mercados globais e deixou a China de mercado dentro da China estatal. A China de mercado nova que surgiu tem 200 milhões de chineses fora da China. Tem um Brasil fora da China”, destacou Guedes, acrescentando que tem mais chineses migrando para Portugal do que brasileiros.





“Após afundarem na Idade Média, (os chineses) ressurgiram com muita força como economia de mercado. Essa é a China da inovação, do 5G, que, inclusive, vem assustando o Ocidente”, disse, explicando o porquê da guerra comercial com os Estados Unidos, que é a segunda maior economia do planeta.