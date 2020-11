TCU aponta 16 candidatos em Sete Lagoas que receberam auxílio emergencial

Em Sete Lagoas, 16 nomes de candidatos a prefeito e vereadores aparecem na lista do TCU (foto: Marcelo Sant'Ana/EM/DA.Press)







Pelas redes sociais, Emílio de Vasconcelos se pronunciou sobre o assunto e explicou que, assim que detectou o depósito em uma conta poupança, tratou de devolver a quantia.





“Embora eu não tenha feito cadastro algum no aplicativo da Caixa, o valor foi depositado em uma conta poupança minha que não movimento. Assim que vi o valor depositado, emiti uma GRU e devolvi o dinheiro para os cofres da União. Também solicitei o bloqueio de qualquer outro valor que estivesse programado. Tudo isso antes da divulgação da Lista do TCU onde meu nome consta”.





Vasconcelos ressaltou ainda que o TCU não afirma que os beneficiados tenham solicitado o auxílio, podendo ser vítimas de fraude. “Na nota em que divulga a lista o próprio TCU ressalva que 'há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros', pois como todos sabem, qualquer um pode fazer o cadastro em nome dos outros se tiver os dados”.





No site, o Tribunal de Contas da União afirma que 'os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio; que há risco de erro de preenchimento pelo candidato ou haver risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros'.





Dentre os candidatos a vereador não há nenhum parlamentar que tenta a reeleição. Há uma candidata que apresentou patrimônio no valor de R$ 1,2 milhão. Outros sete possuem bens avaliados entre R$ 600 mil e R$ 920 mil. Já outros sete declaram ao Tribunal Regional Eleitoral terem patrimônios entre R$ 300 mil e R$ 600 mil.

Em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nomes de candidatos a prefeito e vereador aparecem na lista do Tribunal de Contas da União (TCU) por terem solicitado e recebido auxílio do Governo Federal, mesmo tendo declarado à Justiça Eleitoral