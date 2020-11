Urnas eletrônicas de BH e Contagem serão transferidas para locais com maior segurança

A transferência de local tem o objetivo de facilitar o envio das urnas para os locais de votação (foto: Elza Fiuza/Agência Brasil) preparar para o dia em que os eleitores decidirão os vereadores e o prefeito da cidade. As 4.869 urnas eletrônicas que serão utilizadas no 1º turno das eleições da capital mineira serão transportadas para batalhões da Polícia Militar entre a tarde desta quinta-feira (12) e a manhã de sábado (14). Na reta final das eleições municipais, Belo Horizonte já começa a separa o dia em que os eleitores decidirão os vereadores e o prefeito da cidade. Asurnas eletrônicas que serão utilizadas no 1º turno das eleições da capital mineira serão transportadas para batalhões da Polícia Militar entre a tarde desta quinta-feira (12) e a manhã de sábado (14).





Até o momento, as urnas estão no Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG), no Bairro Filadélfia, Região Noroeste de Belo Horizonte. A transferência de local tem o objetivo de facilitar o envio das urnas para os locais de votação na madrugada de domingo (15). Os caminhões que serão utilizados para o transporte das urnas serão escoltados pela Polícia Militar.

Contagem





As urnas para as eleições de Contagem, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, também serão transferidas de local. Na tarde de sábado (14), as 1.295 urnas serão levadas para um local que tem vigilância da Polícia Militar. Ônibus do transporte público municipal farão o transporte das urnas para os locais de votação na madrugada de domingo (15).