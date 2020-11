Sul de Minas: 279 candidatos com patrimônio superior a R$ 300 mil receberam auxílio

Pouso Alegre lidera lista de candidatos que receberam auxílio emergencial (foto: Ascom/divulgação)

tem 279 mineirosàsmunicipais 2020 com patrimônio superior ae que receberam oemergencial ou residual durante ado novo. Ao todo 254 vereadores, 15 vice-prefeitos e 10 candidatos que concorrem ao cargo de prefeito aparecem na lista do Tribunal de Contas da União ().

O Tribunal de Contas da União apurou tanto quem recebeu o auxílio emergencial, como quem recebeu o auxílio residual. Na lista, todos os candidatos declararam à Justiça Eleitoral patrimônio superior a R$ 300 mil e chegaram a receber alguma parcela dos benefícios. De acordo com o TCU, as pessoas que receberam de forma indevida o auxílio vão precisar devolver o dinheiro aos cofres públicos.

No levantamento feito pelo TCU, 86 cidades sul mineiras aparecem na lista.lidera ocom 13 candidatos aO caso de Rita de Cássia Delfino Augusta, do Republicanos, chama a atenção. A mineira declarou possuir mais dee segundo o TCU, ela recebeu o auxílio emergencial de

Na sequência vem São Sebastião do Paraíso com 7 candidatos à Câmara Municipal da cidade, além de Rafael Pereira de Souza, do PSL, que concorre ao cargo de prefeito. De acordo com o TCU, o agricultor, de 28 anos, declarou R$ 400 mil e teve o benefício residual de R$ 300.

Em Varginha também são 7 candidatos a vereador na lista, incluindo Marcelo Guimarães Barros, do PSC. De acordo com o TCU, o advogado soma mais de R$ 3 milhões declarados e conseguiu auxílio residual de R$ 300.

Em Cachoeira de Minas tem apenas 3 candidatos a vereador, mas o caso de Leonardo Gonçalves da Silva, do Solidariedade, merece destaque. O agricultou declara mais de R$ 125 milhões e teve direito ao auxílio residual de R$ 300.

Ijací com pouco mais de 6,5 mil habitantes tem quatro candidatos a prefeito na cidade. Dados do TCU mostram que dois aparecem na lista. O destaque está com Paulo Sérgio de Oliveira, do Republicanos, que tem patrimônio declarado de mais de R$ 1,8 milhão e também recebeu o auxílio residual de R$ 300. Ele é de Lavras e professor do ensino médio.

Natércia é outra cidade com menos de 10 mil habitantes e tem dois candidatos a vice-prefeito, que foram beneficiados. Geraldo Moacir de Siqueira é um dos milionários, quem recebeu auxílio emergencial. O candidato do DEM é pecuarista e possui patrimônio de pouco mais de R$ 2,1 milhões.