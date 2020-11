Minas Gerais: mesmo com patrimônio milionário, candidatos receberam auxílio emergencial

Mais de 10 mil candidatos brasileiros com grande patrimônio receberam auxílio emergencial. (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

BH tem candidatos na lista

Erros não estão descartados

Ao menos 250nas eleições municipais deste ano têm patrimônio superior a R$ 1 milhão, mas, mesmo assim, receberam em algum momento odo governo federal. Os dados compõem levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU), que identificou cerca de 10,7 mil participantes do pleito que, a despeito dos mais de R$ 300 mil em bens, utilizaram a ajuda oferecida em virtude da pandemia do novo coronavírus.Fora os milionários, há cerca de 110 outros concorrentes no estado com valores acima de R$ 300 mil em patrimônio a receber, pelo menos, uma parcela mensal de R$ 600. Dessa segunda “leva”, alguns contam com bens que, juntos, ultrapassam ligeiramente a casa do milhão.Alguns casos chamam a atenção: em, no Triângulo Mineiro, o candidato a vereador Eugênio Soares Mascarenhas (Avante), o Eugênio da Rapadura, declarou possuir pouco mais de R$ 1, 5 milhão. Os dados do TCU, contudo, apontam que ele recebeu uma parcela de R$ 600. Grande parte do patrimônio bilionário do candidato está concentrado nos 125 hectares de uma fazenda. Na eleição passada, quando era filiado ao PSC, ele terminou como suplente.Elizeu Cândido Garcia, o Elizeu do Uber, candidato à Câmara Municipal de, no Vale do Aço, pelo PSL, recebeu R$ 1.800 de ajuda emergencial. Ele, no entanto, possui um prédio residencial cujo valor ultrapassa R$ 314 milhões.Na pequena cidade de Serro, Karine Roza de Oliveira Santos (PT), que vai às urnas como Karine Dentista, prestou contas sobre R$ 381 milhões, entre carros, lotes e empresa. Mesmo assim, a candidata à vereança conseguiu duas parcelas do benefício — R$ 1.200, ao todo.Em Alpercata, no Vale do Rio Doce, um candidato a prefeito embolsou R$ 1.800 vindos da ajuda emergencial, o que corresponde a três mensalidades. Conhecido como Douglas do Vitor e representante do PDT, Douglas Luiz Silveira de Moraes tem pouco mais de R$ 49 milhões em bens. Ele declarou, à Justiça Eleitoral, ser dono de terrenos, veículos, cabeças de gado e, ainda, manter uma poupança.Além da situação ocorrida em Paracatu, outro candidato do Triângulo com patrimônio pujante solicitou o auxílio. Trata-se de Deir Mecânico (PTB). de Guarda-Mor. Batizado Valteir Ribeiro, a despeito do patrimônio que ultrapassa R$ 1,5 milhão, ele conseguiu R$ 1.800 vindos dos cofres públicos.O TCU apontou dez candidatos a vereador emque, embora tenham declarado quantias relevantes à Justiça Eleitoral, receberam a ajuda emergencial. Entre eles, está Ary Júnior (Pros), que recebeu uma parcela do subsídio federal, declarou ser dono de mais de R$ 1,6 milhão. As cifras são divididas entre dois carros e um apartamento.O cruzamento dos dados feitos pelo TCU passou pela base de informações mantida pela Receita Federal. O relator do caso na corte de contas, ministro Bruno Dantas, disse, em seu despacho, que a inclusão de candidatos milionários no grupo de beneficiários pode indicar pagamentos indevidos, visto que há indícios de que os postulantes têm renda incompatível com os requisitos do programa.Bruno Dantas, entretanto, ressaltou a possibilidade da ocorrência de erros na construção da declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral. Fraudes cometidas sem o consentimento dos donos dos CPFs também podem ter ocorrido.“Não se pode olvidar, contudo, o risco de erro de preenchimento de informações por parte dos candidatos, bem como de fraudes estruturadas com dados de terceiros, eventos dos quais o Ministério da Cidadania demonstra ter plena percepção da probabilidade de ocorrência e para os quais se espera que haja controles internos mitigadores”, apontou.Em Guaxupé, no Sul do estado, e quívoco no preenchimento das informações exigidas para o registro de candidatura deixou Danilo Martins, do PP, “milionário” . O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reúne as informações de cada candidatura informava que ele havia recebido R$ 1,4 milhão em apenas uma doação para fomentar a campanha. O valor, na verdade, era infinitamente menor: R$ 1,4 mil.Dos mais de 10 mil registros identificados pelo Tribunal de Contas da União, 1.386 foram retirados, pela pasta de Cidadania, da folha de pagamento do programa.

Critérios para o auxílio

Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no início de abril, a legislação sobre o auxílio emergencial diz que trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e desempregados têm direito a receber os R$ 600. Para ser considerado MEI é preciso manter, sozinho, um empreendimento que fature até R$ 81 mil ao ano.

Em julho, o Estado de Minas mostrou que quase 50 mil mineiros podem ter integrado, indevidamente, a primeira folha de pagamento do auxílio emergencial.

