Erro em registro deixa candidato a vereador 'milionário': 'Não recebi R$ 140 milhões'

Danilo Martins tenta reeleição em Guaxupé, no Sul de Minas (foto: Divulgação/TSE) Danilo Martins (PP), candidato a vereador na cidade mineira de Guaxupé nas eleições municipais deste ano, como o concorrente com a maior arrecadação em todo o Brasil. Ao menos é o que afirmou ele, que é parlamentar do município da Região Sul de Minas Gerais, em contato com o Estado de Minas. Um erro na prestação de contas coloca(PP),na cidade mineira denasdeste ano, como o concorrente com a maior arrecadação em todo o. Ao menos é o que afirmou ele, que é parlamentar do município dade, em contato com o









“Está errado esse valor, evidentemente. Tem gente me ligando do Brasil todo, de fato chama atenção. Mas não recebi R$ 140 milhões, mas R$ 1,4 mil do meu irmão. Já pedi ao TSE e à contabilidade para corrigirem, mas parece que ainda não alteraram”, contou à reportagem.





Além dessa quantia de R$ 1,4 mil, Danilo recebeu doação de mais R$ 4 mi, sendo R$ 1 mil sendo injetado por ele próprio na campanha. O candidato à reeleição em Guaxupé tem limite de gastos para campanha de R$ 12.307,75 e já gastou R$ 1.467, tudo em material de divulgação.





Danilo Martins, que atualmente também é o segundo suplente do senador Carlos Viana (PSD), concorre com outros 258 candidatos em Guaxupé. A Câmara Municipal tem 13 cadeiras disponíveis. As eleições municipais deste ano acontecem em 15 de novembro.