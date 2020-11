Prefeitura de BH se pronuncia sobre multas a filho de Kalil por não cuidar de terreno

Felipe Kalil é médico da Seleção Brasileira e trabalhou no Atlético (foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Veja a íntegra da nota da PBH



A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que, conforme previsto na lei federal 9.873/1999 o município tem um prazo de cinco anos para efetivar o lançamento de multas relativas à ação constatada. A PBH salienta ainda que são realizadas ações rotineiras para a manutenção e conservação de lotes vagos. Neste ano foram efetuadas novas vistorias, com emissão de notificação para que o proprietário mantenha a limpeza e a conservação do lote.

se pronunciou nesta terça-feira sobre asaplicadas ao ex-médico do Atlético , filho do prefeito(PSD), por deixar de cuidar um terreno de sua propriedade, localizado no Bairro Castelo, Região da Pampulha.Atendendo a demanda do, a PBH se manifestou por meio de nota (veja a íntegra abaixo), explicando o motivo de as infrações, praticadas em 4 de dezembro de 2017, terem sido publicadas no Diário Oficial do Município apenas nesse sábado (21).Segundo a assessoria da PBH, “o Município tem um prazo de cinco anos para efetivar o lançamento de multas relativas à ação constatada”. Na nota consta, ainda, que “são realizadas ações rotineiras para a manutenção e conservação de lotes vagos” e que “neste ano foram efetuadas novas vistorias, com emissão de notificação para que o proprietário mantenha a limpeza e a conservação do lote”.De acordo com o Diário Oficial do Município, o motivo da primeira autuação em desfavor de Felipe Kalil foi “não edificado ou terreno não utilizado com frente para logradouro público ou deixar de realizar drenagem no terreno, não providenciando condições adequadas para o escoamento das águas pluviais”.O segundo auto de infração foi lavrado em razão do proprietário do terreno “deixar de construir, manter ouem frente ao imóvel e/ou no afastamento frontal mínimo configurado como extensão do passeio”. O valor das multas será arbitrado no decorrer do processo administrativo. Felipe Kalil tem prazo de 15 dias para recorrer das autuações.