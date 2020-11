Kalil no Roda Viva: Prefeito de BH é próximo entrevistado do programa da TV Cultura

Alexandre Kalil, prefeito reeleito de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press))





O prefeito reeleito(PSD) será o próximo entrevistado do programa Roda Vida, da TV Cultura, marcado para segunda-feira que vem (30).Kalil disputou a14 adversários e levou o mandadto por mais quatrios anos com 63,36% dos votos válidos.De acordocom especialistas, votação expressiva de Kalil o credencia para as eleições ao governo de Minas, em 2022 Controverso, sem papa na lígua, Kalil desponta no cenário nacional, como uma liderança expressiva em Minas Gerais, dada a sua popularidade, aferida por pesquisas, e a postura diante de situações de crise - a exemplo da pandemia do cronavírus e as chuvas que atingiram a capital no início deste ano, gerando prejuízos para a população.