Plano de governo dos candidatos em Uberaba tem Saúde como prioridade

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno Elisa obteve 36,25% dos votos, e Tony ficou com 24,99%. Eles vão disputar o segundo turno no dia 29 de novembro. (foto: Divulgação/Redes Sociais) Os planos de governo dos dois candidatos à Prefeitura de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB), que disputam o segundo turno das Eleições 2020 no domingo (29), trazem a Saúde em 1º lugar entre as prioridades.

Como primeira medida citada pelo plano de governo de Elisa para a pasta está a elaboração de um mapeamento de unidades de saúde e medição de sua eficiência e satisfação de atendimento.



Em seguida, o programa fala “integrar as informações da saúde municipal em um sistema operacional de gestão que contemple interface com sistema do Estado de Minas Gerais”.





Além dessas medidas, o plano de governo de Elisa na área de saúde cita a importância de fortalecer a autonomia dos Conselhos de Saúde e priorizar a transparência nas informações.

Assim como Elisa, Tony disse que a área da saúde será prioridade número um em seu governo. “Temos propostas que contemplam as principais demandas da sociedade uberabense, pois as pesquisas de opinião apontam a saúde como principal problema da nossa querida e amada Uberaba”, disse.





Questionado sobre o seu plano de governo para a saúde, Tony disse que quer implantar o controle de acesso para visitantes e ponto eletrônico para o funcionalismo, principalmente na Secretaria de Saúde e Postos de Atendimento, controlando todos os serviços realizados pelos profissionais residentes, que, por sua vez, deverão registrar a cada atendimento o início e o fim dos serviços prestados, para o controle de sua produtividade.



Também é objetivo do candidato, se eleito, ampliar a rede psicossocial do município para atendimento qualificado a adultos e crianças, diminuindo a espera para atendimento psicológico e psiquiátrico.





O candidato também citou várias medidas relacionadas à gestão das ações de vigilância alimentar e nutricional, incluindo práticas integrativas voltadas à prevenção de doenças como depressão, obesidade, ansiedade e hipertensão.





Questionado sobre o principal problema que deve ser resolvido em Uberaba quando o assunto é saúde, Tony elegeu a fila eletrônica e suas consequências. “Os exames demoram um tempo demasiadamente longo e muitas vezes as pessoas vêm a óbito antes mesmo da sua realização. Por isso iremos criar o centro municipal de diagnóstico por imagens e, no curtíssimo prazo, iremos realizar mutirões em parceria com a iniciativa privada, para a realização destes exames”, afirmou.

Os candidatos

Elisa Araújo tem 38 anos, é formada em Arquitetura e Urbanismo e especialista em gestão de negócios. Ela atua no setor industrial e foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande. Seu vice é Moacyr Lopes (Solidariedade).

Tony Carlos tem 54 anos e é jornalista e empresário. Já foi vereador de Uberaba por seis mandatos e deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Sua vice é Teresinha Cartafina (PSDB).