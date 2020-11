Com COVID-19, deputado Osmar Terra é internado em hospital

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o deputado subestimou a COVID-19 (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Estou fazendo exames de avaliação e fisioterapia complementar no tratamento da Covid, no Hospital da PUC-RS, visando acelerar volta ao trabalho o mais breve possível. %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) November 22, 2020

O deputado federal(MDB) deu entrada neste domingo (22) no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). No último dia 13, o parlamentar anunciou que testou positivo para COVID-19 O hospital informou em nota que Terra foi internado para fazere segue em observação durante os próximos dias, sem especificar previsão de alta hospitalar.

Em sua página no Twitter, o deputado confirmou que está na unidade para fazer exames e fisioterapia complementar no tratamento da doença.



Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o deputado subestimou a doença. Em um debate promovido pelo UOL em março, Terra disse que morreriam no Brasil menos de 2,1 mil pessoas, que foi o número de mortos quando surgiu a H1N1, em 2009.



"O Brasil não vai ser a Itália, não vai ser a Espanha. Vai ser muito mais branda por causa da temperatura aqui no Brasil", disse na ocasião. Terra é também um grande crítico das medidas de isolamento social.



Atualmente, o Brasil, com 169,2 mil mortos pela doença, é o segundo país do mundo com a maior quantidade de óbito no mundo, segundo levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins (EUA), atrás apenas dos Estados Unidos. A Itália está em sexto lugar no ranking e a Espanha, em 9º.



No começo de junho, o parlamentar, que foi ministro da Cidadania até fevereiro deste ano, afirmou que a curva de contágio da COVID-19 já havia passado pelo pico e que a epidemia terminaria em junho. Na época, o país tinha 28,9 mil casos confirmados da doença e 1,3 mil óbitos.