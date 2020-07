Osmar Terra erra novamente: previsão de que pandemia acabaria em junho não se cumpriu

(foto: Reprodução/Agência Brasil)

O deputado federal e médico Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro, errou mais uma vez ao prever que ado novochegaria ao fim em junho.Em sua conta no Twitter, ainda no ínicio do mês de junho, Terra, que já havia sido cotado para assumir o Ministério da Saúde, minimizou osda crise do novo coronavírus, citando uma manchete que falava sobre a queda na taxa dede leitos de UTI em São Paulo.