'Voto impresso deve ser uma realidade em 2022', diz Bolsonaro

Presidente disse que 'o parlamento' vai atender vontade popular ao voto impresso (foto: Marcos Corrêa/PR) Bolsonaro voltou a dizer, nesta sexta-feira (20/11), que "o voto impresso deve ser realidade em 2022”. A declaração foi feita a apoiadores no Palácio da Alvorada e o trecho foi publicado nas redes sociais. O presidente Jairvoltou a dizer, nesta sexta-feira (20/11), que "odeve ser realidade em 2022”. A declaração foi feita a apoiadores no Palácio da Alvorada e o trecho foi publicado nas redes sociais.





“O voto impresso deve ser uma realidade em 2022. O Parlamento, como sempre, vai atender a vontade popular”, escreveu.





Aos bolsonaristas que o aguardavam na entrada da residência oficial, o chefe do Executivo questionou se queriam a volta do voto de papel.





“Nós devemos ter um sistema eleitoral onde você possa aferir e auditar o seu voto. E o que tá aí não é possível ser aferido. Então eu, por exemplo, não confio nesse sistema eleitoral. Alguns falam que eu fui eleito nesse sistema. Fui eleito porque tive muito voto. Fui roubado demais. Ninguém reclamou quando foi votar no 13 e tinha problema, mas reclamou muita gente quando foi votar no 17, tá ok?”, apontou.





“Ninguém acredita”

Por fim, Bolsonaro relatou que resolveria a situação junto ao Parlamento e que “ninguém acredita” no voto das urnas eletrônicas.





“Vamos resolver... junto com o Parlamento, a gente vai resolver isso aí. Ninguém acredita nesse voto eletrônico, ninguém acredita. E devemos atender a vontade popular, e ponto final. Tenho certeza que o Parlamento vai nos ouvir. Isso é para tratar no início do ano que vem, e vamos tratar desse assunto aí. A gente vai ter o apoio lá e eu acho que a maioria quer isso também. Não podemos ter mais eleições complicadas em 22”, concluiu.