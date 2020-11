Um dia depois de reeleito, prefeito de Ritápolis sofre grave acidente próximo a São João del-Rei

Carro do prefeito de Ritápolis ficou parcialmente destruído (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um dia depois de ser reeleito para mais um mandato de quatro anos, o prefeito de Ritápolis, Higino Zacarias de Souza (PSDB), de 56 anos, se envolveu num grave acidente na BR-494, na tarde desta segunda-feira (15), no sentido São João del-Rei, no Campos das Vertentes. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele trafegava na rodovia em uma caminhonete Nissan Frontier quando foi atingido por um caminhão Mercedes Benz, com placa de Betim, conduzido por um homem de 32 anos.

O veículo de carga acabou atingindo também uma carreta bitrem Mercedes com placa de Araraquara, guiada por um motorista de 37 anos, que saiu da pista de rolamento. O acidente provocou congestionamento de 5 km na rodovia. No momento da colisão, chovia muito forte.

Higino Zacarias (C) não sofreu ferimentos no acidente (foto: AMM/Divulgação)



Apesar do susto, Higino nada sofreu. Seu veículo ficou parcialmente danificado na parte traseira. O motorista do caminhão sofreu pequeno corte no pé, mas recusou atendimento. Já o condutor da carreta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora das Mercês, em São João del-Rei, para ser atendido.





Higino foi reeleito em Ritápolis com 1.670 votos, o equivalente a 46,98% do total - vice na chapa é Bruno Leão. O tucano já havia exercido o mandato no Executivo nos anos de 1996, 2000 e 2016. Neste ano, ele derrotou o candidato do Democratas, Antônio Ronato de Melo, que recebeu 1.495 votos nas urnas (42,05%).