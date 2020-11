Vídeo: Candidata a vereadora em BH comemora vitória antes da hora e perde

Candidata Janaína Cardoso (PSL) cantou vitória antes da hora mas perdeu a eleição para vereadora na Câmara Municipal de BH (foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma candidata a vereadora de Belo Horizonte cantou vitória antes da hora e acabou passando vergonha nas redes sociais. Um vídeo que viralizou mostra Janaína Cardoso, candidata pelo Partido Social Liberal (PSL) na noite do último domingo (15) em um evento de apoiadores, anunciando sua vitória no pleito. A apuração ainda não havia sido concluída e, após o resultado oficial, ela não ficou com a vaga.

Candidata a vereadora em BH comemora vitória antes da hora e perdehttps://t.co/AWZv7Zh80q pic.twitter.com/jlLe1CLWfA %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 16, 2020

“Eu tenho informações privilegiadas e nós já ganhamos. Agora é esperar o resultado para ver qual em cadeira nós vamos entrar. Em nome de Jesus, vai ser uma lá em cima”, discursou a candidata no vídeo. No entanto, ela alcançou apenas 3.717 votos e consta como suplente.

Em seu stories, no Instagram, ela comentou o vídeo. “Eu falei que tinha informações privilegiadas. N0a verdade, foi uma figura de linguagem na qual eu não soube expressar direito. No TSE, a gente estava fazendo os cálculos, a gente estava tentando e achei que o Barreiro seria a última zona a ser aberta. Mas não foi dessa vez. Eu queria agradecer e dizer a vocês que um cientista político estava me acompanhando, ele também errou, nós todos erramos e nós todos acertamos”, explicou Janaina.

Janaína Cardoso é ex-esposa do Ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, e muito conhecida na Região do Barreiro. Em outubro de 2020, foi noticiado que a candidata à Câmara Municipal recebeu doação de R$ 690 mil da Direção Nacional do partido para sua campanha . O fato incomodou correligionários, a ponto de candidatos da legenda ao mesmo cargo na corrida eleitoral divulgarem uma nota de repúdio.