Surpresa para Áurea e João Vítor

O segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte obtido por Bruno Engler (PRTB), que conquistou 9,95% dos votos válidos nas urnas, surpreendeu as equipes de campanha de João Vítor Xavier (Cidadania), que obteve 9,22%, e Áurea Carolina (PSOL), com 8,33%.

No sábado, pesquisa divulgada pelo Ibope apontava João Vítor em segundo lugar, com 9%, Áurea Carolina com 6% e Bruno Engler com 4% das intenções de voto.

Quando votou de manhã, no Bairro Buritis, Xavier estava confiante de que levaria a eleição para o segundo turno, disputando com o prefeito Alexandre Kalil.

"Os resultados mostram que a ameaça bolsonarista é real em BH" Áurea Carolina, candidata do PSOL à PBH



Xavier, inclusive, “alfinetou” Kalil. “Poderemos, de fato, discutir a cidade”, afirmou. “Isso não aconteceu no primeiro turno, porque foram poucas oportunidades de debates, entrevistas e sabatinas e também porque alguns candidatos se recusaram a discutir e a dialogar com a cidade”, disse ele.

Xavier se referia ao fato de o adversário do PSD não ter participado de debates. Kalil alegou que a ausência se deu porque ele faz parte do grupo de risco para a COVID-19.

Depois da divulgação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral, a deputada federal Áurea Carolina agradeceu, em nota oficial, os votos dados à sua chapa com Léo Péricles. “Obrigada a todas as pessoas que apostaram em nosso projeto coletivo e sonharam junto com a gente com um outro projeto de cidade, com brilho nos olhos e com a certeza de que BH pode muito, muito mais”, afirmou a candidata do PSOL.

A deputada parabenizou o prefeito reeleito Alexandre Kalil “pela expressiva vitória nas urnas”, fazendo votos para que ele faça “um bom mandato”.





BOLSONARO Áurea manifestou preocupação com o avanço de candidatos alinhados ao Palácio do Planalto nas eleições deste domingo. “Os resultados mostram que a ameaça bolsonarista é real em BH. Mais do que nunca, precisamos defender a democracia e enfrentar a política do ódio em nossa cidade”, advertiu.

Áurea testou positivo para a COVID-19 e não pode votar. A deputada do PSOL se disse feliz com a eleição, para a Câmara Municipal de BH, das candidatas Iza Lourença e Bella Gonçalves, do PSOL; de Macaé Evaristo e Sônia Lansky do PT; e de Duda Salabert, do PDT.