Eleições 2020: Junynho Martins é reeleito em primeiro turno em Neves

Ribeirão das Neves, que pela primeira vez poderia ter segundo turno, reelegeu Junynho Martins (DEM) em primeiro turno e encerrou a disputa pela Prefeitura da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em 2016, ele concorreu ao Executivo por outro partido, o PSC.

Junynho recebeu 72.679 votos, pouco mais de 54% dos válidos, e vai comandar Neves por mais quatro anos. Delei, do Republicanos, conseguiu 35.398 votos (26,41%), mas não foi suficiente para levar a corrida eleitoral para o segundo turno.

Washington Modesto Filho (PTB) ficou na terceira posição, com pouco mais de 8,5 mil votos (6,35%); seguido por Dr. Getúlio (PCdoB), com quase 6 mil votos (4,47); Coronel Bianchini (Avante), com 4.705 votos (3,51%); Robinho de Neves (PSL), com 2.440 votos (1,82%); e Débora Rubiana (Solidariedade), com 2.349 (1,75%).