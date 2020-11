Eleição paulista vira meme nas redes: 'Errar é Russomano'

Em 4° lugar na contagem de votos, Celso Russomanno virou meme nas redes sociais neste domingo de eleição (foto: Twitter/Reprodução) São Paulo ainda não sabe quem, de fato, será o prefeito da metrópole de 2021 a 2024. Com cerca de 60% dos votos apurados,ainda não sabe quem, de fato, será o prefeito da metrópole de 2021 a 2024.









Até o momento, ele aparece em 4° lugar na apuração, atrás Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB).





O resultado das pesquisas boca de urna divulgadas neste domingo (15) também não apostam no bom desempenho do postulante. Tanto o Ibope, quanto o Datafolha projetaram que ele teria apenas 8% das intenções de voto.



"Esse dia foi loko, Russomano pedindo a recontagem no Procon por indícios de contagem de votos abusiva", brincou um usuário do Twitter. "A gente pode procurar o Procon pra denunciar a propaganda enganosa do Russomano?", perguntou outro





Sobrou também para Joice Hasselmann que, até então, tem 1,6% dos votos válidos, e 2% da preferência do eleitorado nas últimas pesquisas.