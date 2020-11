Economista, de perfil técnico e com longa experiência nos bastidores da política: conheça o vice de Kalil, Fuad Noman

Fuad Noman já foi secretário-executivo da Presidência da República no governo FHC e também secretário da Fazenda na primeira gestão de Aécio no governo de Minas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 07/12/2018 )

Três anos depois de arrancar da gaveta velhos sonhos, lançando-se à aventura literária – publicou O Amargo e o Doce (Editora Quixote, 2017) e Cobiça, (Editora Ramalhete, 2020) –, o vice-prefeito eleito, de 73 anos, volta a encarar um projeto pessoal inédito. Em meio à longa experiência em cargos públicos, tem o primeiro batismo bem-sucedido nas urnas. Inicia assim o seu primeiro mandato eletivo como vice, mas com grande probabilidade concluí-lo na condição de prefeito: Alexandre(PSD) sai deste pleito não apenas ungido das urnas, mas com um grupo político consolidado e cacife para concorrer ao governo de Minas em 2022.De perfil técnico e intensa vivência política nos bastidores de governos, o economista Fuad Noman, que comandou até 30 de maio a Secretaria Municipal de Finanças no governo Alexandre Kalil, já passou por diferentes funções no governo federal de Fernando Henrique Cardoso – entre elas, foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República. Em, foi secretário de estado da Fazenda (2003-2007), no primeiro mandato de Aécio Neves. Depois foi secretário de Transportes e Obras Públicas (2007-2010).Classificado por Kalil como o seu “baluarte” na Prefeitura de, Fuad Noman recebeu o convite para compor a chapa eleita não apenas em decorrência de seu esforço fiscal nos três primeiros anos de governo, quando conseguiu elevar as receitas da capital mineira de R$ 9,717 bilhões em 2017 para R$ 11,625 bilhões em 2019 – aumento nominal de 19,6% no período, acima da correção do IGP-M de 16,45%. Mas também por sua habilidade política, por sua lealdade e sobretudo discrição, atributos que convivem bem com personalidades como a de Kalil.Não à toa Fuad Noman assumiu a presidência municipal do PSD, cargo que centralizou todas as negociações e tratativas em torno das eleições, inclusive a formação da chapa de candidatos a vereador da legenda. E não foram conversas fáceis, já que o PSD na Câmara Municipal, que em 2016 conquistou apenas duas cadeiras, foi inflado ao longo do mandato de Kalil alcançado a impressionante bancada de 13 vereadores. Em que pese tantos caciques facilitam na formação de uma larga base de apoio a Kalil em seu segundo mandato, sob a perspectiva individual da reeleição de cada vereador, a linha de corte dentro do partido se eleva, tornando o desafio da reeleição uma maratona mais concorrida.

No comando do PSD durante a campanha, entre embates e negociações, Fuad Noman garantiu que as orientações de Kalil fossem seguidas à risca, sem que para isso o prefeito precisasse se expor. Homem sem vaidade pelos holofotes, tal é o perfil de Fuad que garante a Kalil que não terá um futuro concorrente a se tornar adversário político em sua antessala, o que em política é fato corriqueiro. Basta lembrar das disputas entre o então governador de Minas Itamar Franco e de seu vice, Newton Cardoso e, bem mais recente, o primeiro mandato das facas longas entre o ex-prefeito Marcio Lacerda e o seu então vice, Roberto Carvalho.



Desta preocupação, Kalil aposta, não perderá o sono. O prefeito reeleito acredita que o aliado e confidente, que além de torcedor do Clube Atlético Mineiro, também tem ascendência síria — a família de Fuad é originária da cidade de Homs — seguirá um vice leal. De tal forma que se Kalil vier a se desincompatibilizar em dois anos para concorrer ao governo de Minas, deixará em seu lugar um prefeito que não descaracterizará a sua marca e gestão e também o respaldará em seus novos voos políticos.

Literatura

Apesar do perfil técnico, Fuad tem experiência e muita vivência. E é este olhar para a “política como ela é” – principalmente pelos rincões de Minas, em que até muito recentemente, ainda imprimiam peso à lógica eleitoral elementos fundantes do coronelismo – que está marcado em suas duas estreias na literatura. Em O Amargo e o Doce, o vice-prefeito reconstrói o contexto político e cultural de meados do século passado, em que transitam as personagens ficcionais, abordando, no campo dos costumes, temas sensíveis, que frequentam alcovas mentais de pensamento profundamente conservador, tais como a violência praticada contra a mulher pelo patriarcado mineiro que, por conveniência, ainda nos anos 50 e, quiçá, seguintes, definia sem possibilidade de contestação como as filhas seriam educadas, com quem se casariam e como deveriam se portar pela vida.O mesmo em relação à orientação sexual de homens e mulheres, numa sociedade em que a tradicional família mineira encobria o homossexualismo sob o manto sagrado de arranjos forçados em casamentos heterossexuais. Nessa obra, o patriarca estupra a nora para “resolver” a recusa do filho gay em procriar.Ao mesmo tempo, é pela literatura que Fuad navega numa temática íntima que lhe é cara: a busca das personagens por suas raízes e identidades culturais, perdidas pelas circunstâncias da vida. Talvez tenha sido esta a forma que esse economista escritor, nascido em Belo Horizonte, tenha tentado elaborar a própria procura por seus próprios vínculos perdidos, quando os avós, perseguidos pelo Império Turco-Otomano, deixaram a Síria e desembarcaram no Brasil no início do século 20. Carregavam o peso de um passaporte que lhes negava a verdadeira origem: foi um tempo em que sírios, libaneses, todos eram pejorativamente chamados de “turcos”.Eis pois, que dois “turcos” chegam enfim juntos ao comando da capital mineira, quase três décadas depois, que o descendente de libanês, Patrus Ananias, comandou a capital.

