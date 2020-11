Minas registra 458 urnas substituídas; 84 são em BH

(foto: Heuler Andrey/AFP)

Ao fim do dia, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais registrou, ao todo, 458 urnas substituídas em todo o estado. Todas elas apresentaram problemas e precisaram ser trocadas para dar continuidade às votações. De acordo com a assessoria do TRE, novos casos podem ser lançados no sistema após o fim das eleições e, portanto, novas atualizações emitidas.

Na capital, os casos registrados ao longo do dia somaram 84 trocas em inúmeros bairros de BH. Apesar de os bairros onde os casos ocorreram não serem divulgados no último balanço do órgão eleitoral, as informações do TRE são de que as trocas se concentraram nas regiões Norte e Pampulha. As regiões de Venda Nova, Noroeste e Oeste da cidade foram outros pontos a apresentarem problemas com as urnas.

O último balanço do TRE em que os nomes dos bairros foram divulgados foi às 11h52. Nele, os bairros citados foram Piratininga (2 casos, Venda Nova), Lagoa (Venda Nova), Santa Branca (Pampulha), Providência (Norte), São Cristóvão (Noroeste), Lagoinha (Noroeste), Nova Granada (Oeste) e Betânia (Oeste). Além de BH, Vespasiano, Barbacena e João Monlevade registraram problemas nas urnas.

A alteração de urnas devido a problemas técnicos é recorrente em território mineiro. Nas eleições de 2018, Minas Gerais foi o estado que mais registrou urnas trocadas: foram 964 de um total de 454.493 máquinas - 0,021%.

No Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitora (TSE), 1,7 mil urnas foram substituídas, número que corresponde a 0,38% do total de 400.257 urnas.

