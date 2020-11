Minas registra mais 48 urnas substituídas e soma 219; 42 são em BH

(foto: Heuler Andrey/AFP )



No início da tarde de votação, neste domingo (15), mais 48 urnas apresentaram problemas em Minas Gerais e precisaram ser substituídas. Ao todo, 219 trocas precisaram ser feitas em todo o estado. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de MG.





Pela manhã, o Tribunal Regional Eleitoral do estado divulgou, por meio de suas redes sociais, alguns dos bairros da capital que sofreram com problemas nas urnas. São eles: São Cristóvão, Lagoinha, Betânia, Providência, Nova Granada, Piratininga, Santa Branca e Lagoa. As novas atualiações não apontam onde os novos casos foram registrados.

#Eleicoes2020 Noventa urnas foram substituídas por outras em todo o Estado, sendo nove em Belo Horizonte: bairros São Cristóvão, Lagoinha, Betânia, Providência, Nova Granada, Piratininga (2), Santa Branca e Lagoa. %u2014 TREMinas (@TREMinas) November 15, 2020

Além de BH, Vespasiano e cidades do interior, como Barbacena (25ª Zona Eleitoral) e João Monlevade (150ª Zona Eleitoral) precisaram contar com a substituição de urnas eletrônicas.

