Boca de urna: dois candidatos a vereador de Uberaba são presos e conduzidos à PF

Os dois candidatos a vereador foram encaminhados à PF (foto: Divulgação/Grupos de WhatsApp)

Sob suspeita da prática de boca de urna, dois candidatos a vereador de Uberaba foram presos e conduzidos à Polícia Federal na manhã deste domingo (15). Segundo informações da Polícia Militar (PM), um deles é o ex-vereador China. O segundo detido foi Celinho da Farmácia (PSDB).

Ainda conforme a PM, após serem denunciados por adversários de uma coligação de oposição, os candidatos foram flagrados pelos militares, fazendo boca de urna na Escola Estadual Bernardo Vasconcelos. Não houve apreensão de material.





Diante dos fatos confirmados pela PM, os candidatos foram conduzidos para a PF, onde o delegado de plantão decidiria sobre ratificação da prisão em flagrante ou por assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

De acordo com a Justiça Eleitoral, mesmo que um candidato seja encaminhado para a delegacia por boca de urna ele poderá ser eleito. No caso de Uberaba, registro do Boletim de Ocorrência na PM é feito e o candidato será intimado a comparecer em audiência da Justiça Eleitoral do Fórum Melo Viana no dia 30 de novembro.



