Eleitores lotam seções e mesários tentam manter distanciamento

Eleitores formam filas logo no início da manhã na Escola Estadual Milton Campos, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul (foto: Leandro Cour/EM/D.A/Press)

As eleições municipais de 2020 ocorrem no cenário de pandemia da COVID-19, o que exigiu dos eleitores seguir uma série de protocolos. A incumbência de manter o distanciamento ficou a cargo dos mesários convocados pela Justiça Eleitoral.









Mesária auxilia eleitora no Barreiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

Como o horário das 7h às 10h foi reservado aos idosos e pessoas com prioridade, como gestantes, formaram-se filas em algumas zonas eleitorais antes do início da votação às 7h. O movimento foi intenso na Escola Estadual Milton Campos, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-sul.





Na Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, no Bairro Dependência, na Região do Barreiro, o movimento também foi grande nesta manhã com dezenas de pessoas pelos corredores e pátio. Os idosos foram votar na parte da manhã, levando álcool em gel e a própria caneta.









Na Escola Estadual Desembargador, no Barreiro, o movimento foi grande nesta manhã com dezenas de pessoas pelos corredores e pátio (foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

Nas eleições municipais, os eleitores escolhem dois cargos, o que torna o processo de escolha mais rápido. O artesão Benício Rocha, de 65, levou cinco minutos para escolher prefeito e vereador. "Foi rápido. Está tranquila a votação. Todo mundo de máscaras e com álcool em gel", disse. O corretor Max Machado, de 47 anos, foi votar com a mãe Efigênia Maria Machado, de 73. "A votação foi tranquila, mas as pessoas não estão guardando o distanciamento. O presidente da seção tinha que orientar o tempo todo para os eleitores guardarem distância entre si", ponderou Max.





As eleições de 2020 são a nona em que Jaime Alves é convocado pela Justiça Eleitoral. Como presidente da seção 57 da 36ª zona eleitoral no Barreiro, é responsável para orientar os eleitores a cumprirem os protocolos. "Hoje, temos menos movimento do que nas eleições passadas. São menos cargos, então as pessoas votam rápido", diz.





O secretário de saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, votou na Escola Estadual Milton Campos. Ele afirmou que "risco sempre há", mas protocolos minimizam. "Avaliei o procedimento eleitoral muito tranquilo e seguro. As pessoas trazem as canetas e não precisam encostar em nada", disse depois de votar.





Mesmo em tempos em que tudo está digitalizado, os panfletos sujaram as entradas das seções eleitorais.