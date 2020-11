Nilmário Miranda vota em BH e diz que 'acharia bom um segundo turno'

O candidato Nilmário Miranda (PT) votou hoje na Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, no Bairro Santo Antônio (foto: Marília Lopes/Divulgação)

O candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Nilmário Miranda (PT), votou hoje, às 8h, na Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, no Bairro Santo Antônio, acompanhado da esposa, Stael Santana, do ex-ministro Luiz Dulci e do deputado estadual André Quintão. Todos estavam respeitando as normas e utilizando máscaras para impedir a disseminação do novo coronavírus. à prefeitura de Belo Horizonte,(PT),hoje, às 8h, naEscola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, no Bairro Santo Antônio, acompanhado da esposa, Stael Santana, do ex-ministro Luiz Dulci e do deputado estadual André Quintão. Todos estavam respeitando as normas e utilizando máscaras para impedir a disseminação do novo coronavírus.





Em declaração à imprensa no local, Nilmário afirmou que gostaria de um segundo turno.



“Como não teve debates, a televisão foi pulverizada, praticamente não houve apresentação de propostas para a população. Aqui, temos a tradição de fazer boas escolhas, escolhas amadurecidas, de repente, ninguém sabe o que pensam as pessoas. Então, quem vai ganhar e quem vai perder, é ganhar ou perder sem debate. Por isso, achava bom um segundo turno, para discutir qual proposta a cidade quer votar. Eleição é proposta, é projeto”, comentou o candidato, de 73 anos.





Ele ainda acredita na união entre as esquerdas em um eventual segundo turno. “A esquerda vai estar unida no segundo turno. Desde 1989, cada partido se apresenta, de um modo geral, no primeiro turno buscando seu espaço parlamentar e político-ideológico. No segundo, se une. Isso é normal”, apontou.





Pesquisa do Ibope divulgada ontem (14) aponta Nilmário com 2% das intenções de voto. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) lidera com 72% das preferências, seguido por João Vítor Xavier (Cidadania), 10%, e Áurea Carolina (Psol), 6%.





Apesar da desvantagem nas pesquisas, o candidato destacou a atuação do Partido dos Trabalhadores no pleito. “Estou satisfeito com o desempenho do meu partido no país. Voltou a ser um protagonista importante em relação a 2016. Isso pra mim é muito bom”, disse. Ele também é otimista com mudanças nas urnas. “Parece que muita coisa vai acontecer durante o processo”, alegou.