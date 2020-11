Eleitores são surpreendidos por ataque de abelhas em escola de Uberaba

Entrada principal da escola precisou ser isolada pelos bombeiros de Uberaba (foto: Divulgação/Escola Corina de Oliveira)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, eleitores que foram votar no início da manhã deste domingo (15) na Escola Municipal Corina de Oliveira foram surpreendidos por um ataque de abelhas. Alguns deles sofreram picadas, mas ninguém precisou de atendimento médico.

De toda forma, o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), precisou comparecer ao local para resolver a situação. “Um lote de esquina é cheio de mangueiras. Após alguns eleitores reclamarem de picadas, fomos acionados”, comentou o tenente coronel Anderson Passos, comandante do 8º BBM.

Devido a distância da colmeia, ainda conforme o comandante do 8º BBM, a equipe dos bombeiros isolou a entrada principal do local de votação e transferiu a entrada do local pelo estacionamento.

“Como há ali um pomar, as abelhas devem ter se incomodado com o ‘zuado’ do eleitor ao passar e do muito falar. Não houve captura”, concluiu o comandante Passos.



