Apuração dos votos deverá terminar em cinco horas após o fim da eleição

(foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estimou em cinco horas, o tempo de apuração de todos os votos no Brasil após o fechamento das urnas neste domingo (15). Cerca de 150 mil brasileiros escolhem prefeitos e vereadores em mais de 5 mil municípios de todo o país.





"Tudo está preparado para que no máximo em cinco horas depois do fechamento das urnas o TSE tenha condições de entregar o resultado em eleições legítimas e normais como deve ser numa sociedade democrática", explicou o ministro Edson Fachin, vice-presidente do TSE.

Assim como nas eleições nacionais, os primeiros resultados a sair devem ser os da disputa para os cargos majoritários, isto é, os da disputa para prefeito. Os resultados da eleição para vereador devem ser conhecidos um pouco depois — isso porque, para saber quem conquistará as vagas no Legislativo municipal, é preciso que 100% dos votos válidos sejam apurados.





Essa velocidade da apuração só é garantida graças ao sistema informatizado das urnas. Ao fim da votação, a urna eletrônica cria um arquivo chamado Registro Digital de Voto (RDV), com as informações da votação naquele local.





Este arquivo é, então, copiado para uma espécie de "pen-drive", chamado Memória de Resultado, que viaja fisicamente até um local onde exista um ponto de acesso à rede privada da Justiça Eleitoral, fornecida pelas operadoras de telefonia. Os pontos de acesso podem estar em cartórios eleitorais ou num local de votação, como uma escola.





É por meio desta rede privada - e não da internet convencional - que o TSE, em Brasília, recebe as informações de cada região. A totalização é feita pelo tribunal.





Na maioria das cidades brasileiras, vereadores e prefeitos já estarão definidos até o fim da noite deste domingo. A exceção são as cidades com mais de 200 mil habitantes em que houver segundo turno na disputa para prefeito.